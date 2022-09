Utrechter (24) opgepakt voor mislukte plofkraak in Duitsland

Connect on Linked in

De politie heeft maandagochtend een tweede verdachte aangehouden voor een mislukte plofkraak op een geldautomaat in het Duitse dorp Herzogenrath (regio Noordrijn-Westfalen), in de nacht van 1 op 2 april 2022. Het gaat om een 24-jarige man uit Utrecht. De politie bracht vorige week nog in Opsporing Verzocht beelden naar buiten van twee verdachten van de plofkraakpoging.

Lange achtervolging

Na de mislukte plofkraak in Herzogenrath, vlak over de grens bij Kerkrade, sloegen drie verdachten in een Audi RS3 op de vlucht. Na een lange achtervolging met politieauto’s en een politiehelikopter werd de vluchtauto langs de snelweg A27 achtergelaten tussen Hilversum en Utrecht. Twee verdachten ontkwamen alsnog te voet, de derde werd in de omgeving van de auto opgepakt.

Explosief gevonden

Tijdens het onderzoek ter plaatse in en rond de auto werd een explosief gevonden, die door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd verwijderd. In de Audi werden nog meer spullen gevonden voor het plegen van een plofkraak. De recherche denkt dat het drietal voor meer plofkraken en pogingen verantwoordelijk is.

De 24-jarige verdachte uit Utrecht die maandagochtend vroeg is aangehouden zit vast voor verhoor. Het onderzoek naar de andere verdachte gaat nog verder, meldt de politie.