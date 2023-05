Utrechter aangehouden voor speedlab in Zaandam waar dode lag

Connect on Linked in

De politie heeft in het onderzoek naar de vondst van een drugslab op de Gerrit Kiststraat in Zaandam maandagochtend een 34-jarige verdachte uit Utrecht aangehouden. In het amfetaminelab werd op 28 oktober 2022 een overleden 44-jarige man uit Amstelveen aangetroffen.

Uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat tijdens het productieproces in het speedlab een giftige substantie is vrijgekomen die de 44-jarige man fataal is geworden. In het pand is onder meer forensisch onderzoek verricht. Dit leidde onder meer tot de arrestatie van de Utrechter.

De politie meldt dat het onderzoek wordt voortgezet, meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.