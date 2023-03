Utrechter veroordeeld voor exploderend drugslab Beesd

Connect on Linked in

De rechtbank in Arnhem heeft een 55-jarige man uit Utrecht veroordeeld tot vijf jaar cel voor het produceren van MDMA in een drugslab in Beesd. In dat lab, dat was gevestigd in een loods, ontstond in juli vorig jaar een grote brand na een explosie. De man is ook schuldig bevonden aan veroorzaken van de explosie en de brand.

Door het dak

Op 28 juli 2022 ontstond er een explosie in een loods op een bedrijventerrein in Beesd. Politieonderzoek wees uit dat in deze loods een drugslab zat waar MDMA (de werkzame stof in xtc-pillen) werd gemaakt. Door een productiefout schoot de ketel (met een inhoud van 311 liter) met enorme kracht door het dak en kwam dwars door het dak van een naburig pand weer naar beneden.

De ketel kwam terecht in een ruimte waar tot enkele minuten daarvoor een vader en zijn kind waren. Vervolgens ontstond in de loods waar het drugslab zat een enorme brand die meerdere bedrijfspanden volledig in de as legde. De politie trof in de loods goederen en stoffen aan die in verband worden gebracht met de productie van synthetische drugs zoals MDMA.

Verantwoordelijk

De rechtbank houdt de man verantwoordelijk voor deze feiten. Hij huurde de loods huurde sinds 2019 en installeerde daar eind december 2021 een alarm. Ook verklaarde hij vrijwel elke dag in de loods te komen. Op de camerabeelden – van de dagen voor de brand – waren geen andere personen dan de man en/of zijn voertuig te zien. Tenslotte was de Utrechter tijdens de explosie – wat erop duidt dat de productie bezig was – aanwezig in de loods.

Hoewel er naast de man nog een tweede persoon in de loods was, kan niet worden bewezen dat hij nauw en bewust met de 55-jarige man uit Utrecht heeft samengewerkt en hierin een grote bijdrage had.

De straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.