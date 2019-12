Utrechtse tramschutter niet op zitting

Connect on Linked in

Gökmen T., de verdachte van de dodelijke aanslag op de tram in Utrecht, is maandagochtend niet verschenen bij de regiezitting in zijn zaak, hoewel de rechtbank dat had bevolen. Volgens de rechtbank zou er veel geweld gebruikt moeten worden om T. naar de zitting in Utrecht te krijgen.

De rechtbank in een toelichting: ‘Het is niet aan een verdachte te dicteren of hij verschijnt of niet, maar onder deze omstandigheden ziet de rechtbank er vanaf hem te dwingen aanwezig te zijn. Daarbij speelde mee dat het een tussentijdse zitting is en de zaak nog niet inhoudelijk behandeld wordt.’ Op 2 maart 2020 begint de inhoudelijke behandeling van de zaak. T. zal dan wel aanwezig moeten zijn.

‘Traumatiserend’

T. erkent de rechtstaat niet en heeft tegen zijn wil een advocaat gekregen. De toegewezen advocaat, André Seebregts, zei maandagochtend dat T. prima zijn eigen verdediging kan voeren. Zijn advocaat gaf ook als reden dat T. het onderzoek aan zijn lichaam als hij de gevangenis in en uit moet, traumatiserend vindt. Een opmerking die tot hoongelach leidde bij de nabestaanden.

Bij de aanslag in een Utrechtse tram op 18 maart kwamen vier mensen om het leven en vielen meerdere gewonden. T. wordt onder meer verdacht van meervoudige moord of doodslag met een terroristisch oogmerk.