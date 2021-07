Vader advocaat Wiersum: ‘Mijn kind is weg. Niet te vinden. Doorgestreept. Kapotgeschoten’

Connect on Linked in

De vader van de vermoorde advocaat Derk Wiersum heeft dinsdag in de rechtbank op Schiphol een emotionele videoverklaring afgelegd over zijn zoon: ‘Mijn kind is weg. Niet te vinden. Doorgestreept. Kapotgeschoten.’ Verdachten Moreno B. en Giërmo B. hoorden het emotieloos aan, maar zwijgen zoals maandag deden ze niet.

In zijn slachtofferverklaring vertelt de vader van de op 18 september 2019 doodgeschoten Derk Wiersum, die kroongetuige Nabil B. bijstond: ‘Je kind is dood. En iedereen die zich daarbij niks kan voorstellen, zoveel te beter (…). Je kind: je weet dat het er is, maar dat je het absoluut nergens kunt vinden. Dat is verbijsterend en soms beneemt het je de adem.’

‘Totaal op tilt geslagen’

In de vooraf opgenomen videoboodschap zegt de vader van Wiersum dat de verdachten zich zouden moeten schamen als bewezen wordt wat hen verweten wordt. ‘Dan lijkt het er op dat uw moreel kompas totaal op tilt is geslagen. Dat u dat niet in de gaten hebt gehad, is treurig. Voor de maatschappij, maar ook voor uzelf en uw naasten. Hebt u erover nagedacht wat u teweegbracht in het leven van een ander, voordat u aan de slag ging? Hebt u zich tijdig gerealiseerd dat twee kinderen moeten opgroeien met een niet te helen kras op hun ziel?’

De vrouw en kinderen van Wiersum zagen uit privacyoverwegingen af van hun spreekrecht en van het vorderen van een schadevergoeding.

Verdachten “leven mee”

Na een korte onderbreking van de zitting vroeg de rechtbank de verdachten om een reactie. Moreno B.: ‘Ik vind het heel erg wat ik net heb moeten zien, maar ik garandeer u nogmaals dat ik er niets mee te maken heb.’ Giërmo B. vindt het een “hartverscheurend beeld” van een vader die zijn kind heeft verloren. ‘Ik ben zelf ook vader, ik voel met hem mee. Dat is het enige wat ik wilde zeggen.’

Korte verklaring

In een korte verklaring las Moreno B. dinsdag een brief voor in de rechtbank: ‘Ik kan u garanderen dat ik meneer Wiersum niet heb doodgeschoten. Ik wist niet wie meneer Wiersum was totdat ik in de media over hem heb vernomen. Deze zware beschuldiging tegen mij klopt niet.’

Het Openbaar Ministerie maakt woensdag de strafeisen bekend tegen de twee verdachten van de liquidatie op advocaat Derk Wiersum.