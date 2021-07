Verdachten liquidatie Wiersum zwijgen in de rechtbank

Connect on Linked in

In de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol begon maandag de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de twee verdachten van de liquidatie van advocaat Derk Wiersum. Giërmo B. (37) uit Almere en Moreno B. (32) uit Rotterdam beriepen zich herhaaldelijk op hun zwijgrecht. Ze ontkenden eerder al betrokken te zijn geweest bij de moord. Moreno B. is volgens justitie de schutter geweest en Giërmo B. de chauffeur.

Gestolen auto’s

Derk Wiersum werd op 18 september 2019 doodgeschoten vlakbij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert. Hij stond als advocaat Nabil B. bij, kroongetuige in het Marengo-proces rond de groep van Ridouan Taghi. Volgens justitie zijn Giërmo B. en Moreno B. (geen familie) verantwoordelijk voor de moord op Wiersum. Hun dna werd gevonden in gestolen auto’s die bij de moord en tijdens voorverkenningen zouden zijn gebruikt. Ook waren hun telefoons volgens het OM telkens in de buurt van de woning van de advocaat. In de vluchtauto werden ook bloedsporen van Wiersum gevonden.

Anouar Taghi

Het OM denkt dat de derde verdachte, Anouar Taghi, de opdrachtgever voor de moord op Wiersum was. Hij werd in november 2019 gearresteerd op verdenking van het leveren van de gestolen auto’s die gebruikt zijn bij de liquidatie. Bewijs dat hij de opdrachtgever is voor de moord, is er tot op heden niet. De inhoudelijke behandeling tegen Anouar Taghi, een neef van Ridouan, begint later.

In de rechtbank werden maandag bewakingsbeelden getoond, waarop de schietpartij van verre afstand was te zien. Ook werd de auto te zien waar de verdachten in zouden hebben gereden.

Vertraging

De behandeling van de strafzaak begon met een vertraging doordat de advocaten van de verdachten de rechtbank vroegen om het proces uit te stellen. Zij wilden eerst nog een aantal getuigen en ook kroongetuige Nabil B. ondervragen. De advocaten willen opheldering over een ruzie die Nabil B. met zijn toenmalige advocaat zou hebben gehad, op de dag voor de moord.

Eerder werd al bekend dat de kroongetuige momenteel door medische redenen niet in staat is om ondervraagd te worden. De rechtbank besliste dat het horen van extra getuigen niet nodig was en dat de zaak, die ook dinsdag dient, door kan gaan. Het Openbaar Ministerie maakt woensdag de strafeisen bekend tegen Giërmo B. en Moreno B.