Van den Heuvel: ‘Bivakmuts en cryptotelefoon gevonden’

Connect on Linked in

Misdaadjournalist John van den Heuvel is niet gerustgesteld na de verklaring van de advocaat van Mourad O., dat haar cliënt niet wist dat de journalist in de auto zat waar hij donderdag in hoge snelheid achteraan bleef rijden.

Dreigend

Van den Heuvel geeft aan dat hij geconcentreerd zat te bellen in zijn beveiligde auto, waardoor hij niet meteen doorkreeg dat er een dreigende situatie was. Wel merkte hij dat zijn konvooi steeds harder ging rijden. ‘Op een gegeven moment gingen de zwaailichten en de sirenes aan’, vertelt hij zaterdagavond in RTL Boulevard. ‘Er werd ook best wel ruw gereden, toen we de ring opdraaiden. Ik zei nog jongens, kan het iets zachter, want ik zit te bellen.’

Daarop gaven de politiemensen voorin aan dat ze wel moesten, omdat er een incident was. Toen besloten de beveiligers naar een zogenaamde ‘ophoudlocatie’ te rijden. Dat ging met een snelheid van over de 200 kilometer per uur.

Afstand

Van den Heuvel vertelt dat hij er wel ervaring mee heeft dat mensen naast zijn ‘mini-konvooi’ komen rijden om te kijken wie in de auto zit: ‘Dan klapt er zelfs zo’n bordje open met “afstand houden”’.

De Telegraaf-journalist kreeg pas op het politiebureau te horen wat er allemaal gaande was geweest. ‘Toen schrok ik wel, want toen hoorde ik dat er al vanaf Amsterdam twee motorscooters achter ons aan leken te rijden, terwijl kort daarna op de ring een snelle Audi de achtervolging inzette, die ook niet week toen er hoge snelheden werden gereden, en dat er nog een tweede Audi bij betrokken zou zijn. Dat gaf de politiemedewerkers een onprettig gevoel.’

Veilig

Op dat moment treedt er een procedure in werking om zo snel mogelijk naar een veilige locatie te rijden en dan te bekijken wat de mogelijke dreiging kan zijn. Achteraf denkt Van den Heuvel dat er verschillende scenario’s kunnen hebben gespeeld: ‘Was het een aanslag, of een intimidatie- of provocatiepoging, of was er gewoon iemand die graag de politieauto’s bijhield, zelfs met zulke hoge snelheden. Zeker als je hoort over de achtergrond van de verdachte, denk je, dat is raar. Daarom is het fijn dat de politie dit nu uitzoekt, om het te kunnen duiden. Dat de verdachte voorkomt in het Marengo-onderzoek stelt mij niet bepaald gerust.’

Eigen auto

Van den Heuvel vindt het feit dat de verdachte in zijn eigen auto reed, wat minder lading aan de zaak geven. Een aanslag vindt doorgaans met een gestolen auto plaats, of met gestolen kentekenplaten. ‘Maar het kan ook een spotter zijn geweest, en wie zat er dan in die andere Audi. Ik vind het wel jammer dat ik ook niet altijd van alles op de hoogte wordt gehouden door de politie.’

De misdaadjournalist vindt het vreemd dat er in de auto een bivakmuts is gevonden, en een cryptotelefoon, die in het criminele milieu wordt gebruikt.

Toevallig

Van den Heuvel zegt dat de verdachte eerder voor klusjes is gevraagd bij liquidaties. ‘Dit geeft me nou niet bepaald het gevoel van dit is een toevallige voorbijganger is, maar het tegendeel kan ik ook niet beweren.’

Volgens de verslaggever wordt er door de politie nog naar camera’s gekeken en de ANPR-camera’s boven de snelweg, om te kijken wat de motorscooters en de tweede Audi in zijn buurt deden.

Dossier

Mourad O., de 36-jarige man uit Utrecht die nog vastzit, wordt verdacht van het voorbereiden van een ernstig misdrijf waar acht jaar of meer gevangenisstraf op staat. Hij komt ‘zeer in de marge voor in het dossier van het omvangrijke liquidatieproces Marengo rond hoofdverdachte Ridouan Taghi’, schrijft Het Parool vanavond. In het voorjaar van 2021 is hij verhoord als getuige. Hij beriep zich toen op zijn verschoningsrecht en zweeg.

Mourad O.’s advocaat Veerle Hammerstein heeft eerder gevraagd om geen voorbarige conclusies over haar cliënt te trekken, omdat de politie er ook nog rekening mee houdt dat het om een misverstand is gegaan.