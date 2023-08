Van Gogh-rover “Okkie” Durham dropt podcast De Luchtplaats

Connect on Linked in

Van Gogh-rover Octave “Okkie” Durham (50) heeft woensdagavond zijn eerste podcast De Luchtplaats online geplaatst. Het gaat om een pilot-uitzending, de bedoeling is dat er meer podcasts gaan volgen. In de eerste uitzending is misdaadjournalist Wouter Laumans van Het Parool te gast.

Door Roel Janssen

Okkie zegt tegen Crimesite benieuwd te zijn hoe mensen erop gaan reageren. ‘Het is leuk, educatief en heel interessant. Het gaat over misdaad. Het is leerzaam en geen stoerdoenerij. Het zijn gesprekken over criminaliteit die educatief bedoeld zijn, om inzicht te geven in risico’s en consequenties. Geen verheerlijking van geweld of criminaliteit. Het doel is uiteindelijk om probleemjeugd te motiveren een andere kant op te gaan.’

Motiverend

Okkie besloot naar eigen zeggen in 2012 de misdaad vaarwel te zeggen, omdat hij ‘er klaar mee was en de risico’s te groot werden’. Okkie: ‘Ik was laatst op een festival en toen kwam er al een jongen naar me toe en die zei: ik heb de podcasts waarin je te gast was gezien en heb door jou echt de beslissing genomen om te stoppen met dingen.’ Okkie vertelt dat dat eigenlijk nooit zijn bedoeling was. ‘Maar het schijnt motiverend te werken, dus dat is mooi.’

Henkie T

De pilot-uitzending van De Luchtplaats duurt ruim een uur en wordt op YouTube en Spotify uitgezonden door Realtalk/NandoLeaks van radio-dj/tv-presentator Fernando Halman. Okkie: ‘Als intro hebben we speciaal een track van rapper Henkie T, die nog niet is uitgebracht, Taking Risks heet-ie.’

In de proefuitzending, die vlakbij het Van Gogh-museum is opgenomen (‘Niet om te provoveren’), wordt o.a. gepraat over gekraakte chatservers, geld, vastzitten, ouder worden en de toekomst van de misdaad.

Veroordeling

Octave Durham werd in 2005 door het Amsterdamse gerechtshof veroordeeld voor de roof van twee beroemde schilderijen uit het Van Gogh Museum in 2002. Hij kwam in 2017 in het nieuws toen hij in een tv-documentaire van Vincent Verweij opbiechtte dat hij de schilderijen had doorverkocht aan de Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale. Die maakte een deal met de Italiaanse justitie in een grote drugszaak waarin hij was verwikkeld.

In 2018 verscheen het boek Meesterdief over Okkie waarin hij een reeks kluiskraken bekende. Okkie zat in totaal zes tot zeven jaar van zijn leven vast. De laatste keer was in 2017-2018.