Van Laarhoven mag zijn moeder niet bezoeken

Een verzoek van softdrugshandelaar Johan van Laarhoven (59) om vanuit de gevangenis in Vught een schorsing te krijgen om zijn 88-jarige moeder te gaan zien is afgewezen volgens het ED. Van Laarhoven zit sinds dit voorjaar in Vught nadat hij was uitgeleverd door Thailand om in Nederland een straf voor witwassen van drugsgeld uit te zitten.

2021

Nadat hij 5,5 jaar in Thaise hechtenis zat werd de straf (van 75 jaar) van de oprichter van coffeeshopketen The Grass Company omgezet naar Nederlandse maatstaven, waardoor zijn einddatum nu 28 augustus 2021 zou kunnen zijn.

Na zijn terugkomst in Nederland spande Van Laarhoven vergeefs een kort geding aan om een ziekenhuisopname te krijgen buiten detentie. Hij heeft volgens zijn advocaat in Thailand een serie aandoeningen opgelopen. Inmiddels is hij in het Amsterdamse AMC gedotterd. Er loopt nog een hoger beroep.

RSJ

Bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) diende hij een klacht in over de medische behandeling en omdat hij geen toestemming kreeg zijn moeder te bezoeken De RSJ vindt echter dat Van Laarhoven in de PI Vught voldoende medische zorg kan krijgen en dat het verzoek zijn moeder te kunnen bezoeken begrijpelijk is maar op zich niet van voldoende gewicht om te worden toegekend.

Er loopt ook nog een klacht van Van Laarhoven bij de Nationale Ombudsman omdat de Nederlandse overheid volgens hem te weinig doet om zijn Thaise echtgenote naar Nederland te krijgen. Zij diende in Thailand een straf van zeven jaar cel uit.

Van Laarhoven is nog steeds mede-eigenaar van The Grass Company. Hij kan overigens nog een Nederlandse strafzaak tegemoet zien in verband met fraude en witwassen door dat bedrijf.