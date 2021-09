Van moord verdachte Hells Angel (33) tart Duitse autoriteiten vanuit Iran

Connect on Linked in

Een prominent lid van de Hells Angels in Oberhausen wordt gezocht door de Duitse politie voor een lugubere moord op een voormalig clublid. Die werd in 2014 vermoord en in stukken gesneden teruggevonden in de Rijn bij Duisburg. Het gaat om de Duits-Iraanse Hells Angel Ramin Yektaparast (33), die zit ondergedoken in de Iraanse hoofdstad Teheran.

Door Roel Janssen

Vanuit Teheran plaatst de ex-president van de Hells Angels in Oberhausen provocerende foto’s op Instagram, waarmee hij de Duitse autoriteiten tart. Yektaparast geldt als een van de meest gezochte moordverdachten in de regio Noordrijn-Westfalen. Aangezien er geen uitleveringsverdrag is met Iran, kan hij in het land op verzoek van de Duitse politie en justitie niet worden opgepakt of worden uitgeleverd.

Rosse buurt

Ramin Yektaparast werd geboren in Mönchengladbach en is een voormalig president van de Keulse Bandidos. Hij had al op jonge leeftijd een flinke vinger in de pap te brokkelen in de rosse buurt en de portiersscene in Leverkusen. Na verschillende ruzies met rivaliserende Hells Angels kwam het in 2012 in Mönchengladbach tot een bloedige confrontatie tussen de Bandidos en de Hells Angels. Verschillende leden van de Duitse Hells Angels werden voor een discotheek aangevallen door Bandidos-leden en werden neergestoken. Van de vier gewonden raakte één Bandidos-lid zwaargewond.

In stukken gehakt

Niet lang daarna stapte Ramin Yektaparast over van de Bandidos naar de Hells Angels in Oberhausen, waarvan hij president werd. Vermoedelijk stapte hij over omdat de Bandidos in april 2012 verboden werden in de regio Noordrijn-Westfalen. In februari 2014 werd Yektaparast verdacht van de moord op clublid Kai M., die als spion (undercoveragent) werd beschouwd. M. werd vermoord en in stukken gehakt. Zijn afgehakte getatoeëerde arm werd in de Rijn bij Duisburg gevonden. Twee maanden later werd ook de romp gevonden in de Rijn.

‘Filthy-Few’

Het vermoeden dat Yektaparast betrokken was bij deze moord was gebaseerd op de zogenaamde ‘Filthy-Few’-tatoeage, die hij kort na de verdwijning van Kai M. liet zetten en die een Hells Angel alleen zou mogen dragen als hij iemand heeft vermoord. Niet veel later kwam hij echter weer op vrije voeten. Volgens Duitse media is de voortvluchtige Hells Angel niet alleen hoofdverdachte van de moord op Kai M. in Duisburg, maar wordt hij ook verdacht van een moordpoging op Bandidos-leden. Hij zou zeker vijftien keer met een machinepistool op een auto met Bandidos-leden hebben geschoten, terwijl hij op volle snelheid over de autobaan raasde.

Invallen

Na zeven jaar onderzoek naar de lugubere moordzaak vond begin september 2021 een grote politieactie plaats in Noordrijn-Westfalen. Met honderden agenten en een gepantserd voertuig werden zeker 20 gebouwen doorzocht in Duisburg en Mönchengladbach. Daarbij werden een 42-jarige man en een 34-jarige man aangehouden. De laatste werd in zijn cel aangehouden; hij zat al in voorarrest voor drugsdelicten.

Ondanks talloze zoekacties is hoofdverdachte Ramin Yektaparast nog steeds op de vlucht en weet niemand waar hij precies is in Teheran. De ene keer poseert hij op Instagram voor een oranje Lamborghini, de andere keer ligt hij met zijn getatoeëerde armen in een privézwembad aan de zee.

Overeenkomsten

De zaak doet denken aan de sinds 2011 voortvluchtige Nederlands-Iraanse crimineel Shahin Gheiybe uit Rosmalen. Gheiybe werd tot dertien jaar cel veroordeeld voor een dubbele poging tot moord en heling in 2009. Hij staat sinds 2019 op de internationale opsporingslijst. Gheiybe kwam eerder herhaaldelijk in het nieuws omdat hij op zijn Instagram-account verschillende video’s en foto’s plaatste van zijn ‘onbekommerde leven’ in het buitenland. De politie weet dat Gheiybe na zijn ontsnapping met hulp van familie naar Iran is gevlucht. Mogelijk heeft hij daarna in de omgeving van Teheran verbleven.