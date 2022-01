Vanaf 1 maart beveiligen militairen rechtbankbunker in Amsterdam-Osdorp

Connect on Linked in

Het ministerie van Defensie gaat de politie per 1 maart tijdelijk helpen bij het bewaken en beveiligen van rechtszaken in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp. Bij de inzet gaat het om bijstand door hiervoor opgeleide en getrainde militairen. In groen tenue en bewapend worden zij gekoppeld aan een politiemensen. De militairen werken samen met en onder leiding van de Bewakingseenheid van de politie.

Minister Ollengren

In november werd al bekend dat het toen demissionaire kabinet overwoog militairen in te zetten bij de beveiliging van rechtszaken. Minister Ollongren van Defensie heeft nu, in overeenstemming met haar ambtsgenoot van Justitie en Veiligheid, een verzoek hiertoe ingewilligd. Dit kwam van burgemeester Halsema van Amsterdam. Zij deed dat verzoek mede namens de hoofdofficier van justitie René de Beukelaer en de politiechef Frank Paauw.

Capaciteit

De roep om hulp is omdat de politie tegen de grenzen van haar capaciteit loopt. Defensie heeft pelotons gereed gesteld om desgevraagd bijstand te verlenen aan de politie en Koninklijke Marechaussee, voor de bewaking van objecten. De NCTV draagt de kosten voor het gereedhouden van deze pelotons.