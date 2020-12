Veel meer minderjarigen veroordeeld voor moord- en doodslag

Connect on Linked in

Het aantal minderjarigen dat is veroordeeld voor levensdelicten als moord, doodslag (of een poging daartoe) is in vier jaar tijd bijna verdubbeld. RTL Nieuws heeft daarover gegevens bij alle rechtbanken in Nederland opgevraagd. Vandaag bleek dat in 2020 het totaal aantal levensdelicten stabiel is. Het aandeel van kinderen hierin neemt dus mogelijk toe.

Na een jarenlange afname is nu voor het eerst een duidelijke stijging te zien in het aantal veroordelingen voor levensdelicten: van 26 minderjarigen in 2016 naar 49 in 2019. Dit jaar ging het om 46 kinderen van 12 tot en met 17 jaar, de aantallen van december zitten hier nog niet bij.

In een interview met RTL Nieuws zegt kinderrechter Susanne Tempel: ‘Ik vind dit ontzettend zorgelijk. De eerste jaren toen ik kinderrechter was, kon ik de zaken waar dit speelde op één hand tellen. De laatste tijd zie ik het helaas steeds vaker.’

Het gaat om zowel incidenten met wapens als om incidenten met zwaar fysiek geweld, zoals recent in Arnhem of in november vorig jaar in Gorinchem. Drie 16-jarige jongens zijn veroordeeld voor poging tot doodslag op leeftijdsgenoten.