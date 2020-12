‘2020: minder liquidaties in criminele milieu’

Connect on Linked in

Er zijn in 2020 relatief weinig liquidaties in het criminele milieu geweest. Dat blijkt volgens het Algemeen Dagblad uit cijfers van Eric Slot, die op moordatlas.nl, alle moord- en doodslag in Nederland registreert. Volgens Slot zijn er in 2020 “slechts” acht liquidaties geweest.



Stuk maken

Een oorzaak daarvoor is mogelijk dat de politie in 2019 en 2020 in chat-communicatie tussen criminelen op EncroChat heeft meegekeken. Als gevolg daarvan zijn er liquidaties voorkomen. Door middel van arrestaties greep de politie in, of de politie liet door een interventie van een criminele inlichtingendienst plannen “stuk maken”.

De politie kwam via EncroChat bijvoorbeeld de zaak van de “martelcontainers” op het spoor.

115 slachtoffers

Er zijn in 2020 tot op dit moment 115 dodelijke slachtoffers door geweld gevallen. Dat is vergelijkbaar met het cijfer in de afgelopen jaren. In 2017 was er een geïsoleerde piek in het aantal geweldsdoden van 153.

De lockdown door het coronavirus lijkt niet te hebben geleid tot meer dodelijk huiselijk geweld: dit jaar waren er tot nu toe 30 dodelijke slachtoffers na huiselijk geweld, iets meer dan in 2019, maar iets minder dan in 2018.

Opvallend is ook dat er in Amsterdam veel minder geweldsdoden vielen dan normaal: elf (daaronder twee liquidaties).