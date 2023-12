Veel schade na nachtelijke explosie in Schiedam

Print This Post

In Schiedam heeft woensdagnacht een ontploffing plaatsgevonden bij een huis. Daarbij raakte niemand gewond. De schade is groot.

Explosie

De explosie in Schiedam vond rond 3.00 plaats, meldt de politie in een bericht, bij een woning aan de Heelmeesterstraat. Daarbij is niemand gewond geraakt. De politie deed naar aanleiding van de explosie onderzoek. Ze verzamelt camerabeelden en stelt sporen veilig.

Schade

Volgens de regionale omroep Rijnmond was er een persoon thuis toen de ontploffing plaatsvond. Die bleef ongedeerd. De schade aan de gevel is groot. Een deel van de pui werd eruit geslagen. Ook is te zien dat er binnen veel schade moet zijn.

Afwachten

Een buurvrouw vertelt aan omroep Rijnmond dat er na de explosie veel mensen op straat waren. ‘Wij begrepen dat de ketel was ontploft. Maar ja, je weet op zo’n moment niet wat er is, dus het is afwachten. Ik denk aan mijn buurvrouw, vind het verschrikkelijk voor haar.’