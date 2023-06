Proces over vergismoord Berkel en Rodenrijs sleept zich voort naar 2024

Connect on Linked in

Het proces tegen René F. (56) over de vergismoord op Rob Zweekhorst, op nieuwjaarsdag 2014, is andermaal op de lange baan geschoven, zo zegt zijn advocaat Ed Manders tegen Crimesite. Op een tussentijdse zitting bij de rechtbank Rotterdam bleek dat de rechtbank een inhoudelijke behandeling niet voor 2024 ziet gebeuren.

@Wim van de Pol

Het Openbaar Ministerie zei op vragen van de voorzitter van de rechtbank nog vast te willen houden aan de vervolging van René F. als opdrachtgever van de moord in Berkel en Rodenrijs, op een man die leek op het doelwit, maar werkte in de geestelijke gezondheidszorg en toevallig zijn hond aan het uitlaten was. Er zal ergens in het komende jaar nog een getuige moeten worden gehoord door de rechtbank. René F. is voorlopig op vrije voeten gesteld, maar zit nog vast op grond van een verdenking over productie van synthetische drugs.

‘De controle’

De zaak tegen F. leek dit jaar een impuls te hebben gekregen door de komst (afgelopen winter) van een anonieme bedreigde getuige die belastend over F. heeft verklaard. Deze persoon zei te ‘hebben gehoord’ dat F. achter de moord zat, en te ‘hebben gehoord’ dat F. wilde dat het eigenlijke doelwit ‘weg’ moest.

Dat doelwit was een medeverdachte in een cocaïnezaak waar F. in betrokken was en die draaide om een corrupte douanier. De getuige zegt dat er een conflict was over ‘de controle’ over deze ambtenaar.

Het standpunt van advocaat Manders is dat deze verklaring te algemeen en teveel van horen zeggen is dat die niet voor het bewijs kan worden gebruikt. De rechtbankvoorzitter beaamde dinsdag op de zitting dat het verhoor van deze getuige ‘algemeen van strekking’ was gebleven.

Getuige B

Dan is er nog de zogenoemde getuige B. over wie al veel te doen is geweest. Deze zou in een telefoongesprek met voormalig NOS-journalist Robert Bas over de moord hebben gesproken. De rechtbank wilde Bas hierover horen, maar die wilde niets verklaren, waarop hij in 2019 enige tijd gegijzeld werd, overigens zonder resultaat.

De rechtbank zei dinsdag dat er geen verdere pogingen meer zullen worden gedaan om Robert Bas te verhoren als getuige.

De rechtbank zei dat getuige B nog wel zal worden gehoord, hoewel eerder is gebleken dat deze man helemaal niets wil verklaren tegen de politie. Er is wel een speciaal verhoor door een rechter-commissaris geweest, maar het proces-verbaal hiervan blijft in de kluis. De rechtbank wil nu een speciale zitting agenderen voor een verhoor van B, een datum daarvoor is niet bekend.

Recht aankijken

Een verslaggever van RTV Rijnmond noteerde dat rechtbankvoorzitter Jacco Janssen zich over de lange duur van de zaak verontschuldigend tot de weduwe van Rob Zweekhorst richtte. Zij antwoordde hem: ‘We wachten al negen jaar.’

René F. draaide zich tijdens de zitting om en sprak rechtstreeks tegen de vrouw: ‘Ik kan u recht aankijken: ik heb er niks mee te maken.’

Het Openbaar Ministerie houdt echter voet bij stuk. De officier van justitie van justitie zei ‘niet voor niets’ een nieuwe zitting tegen F. te hebben aangebracht.

De strafzaak tegen een man die ervan werd verdacht de schutter te zijn geweest werd eerder dit jaar beëindigd.