Veel zwaardere straffen voor liquidatie Rotterdam-Kralingen

Het gerechtshof in Den Haag heeft dinsdag de twee Rotterdammers die door de rechtbank al waren veroordeeld voor de liquidatie van de 64-jarige Rotterdammer Moon Tong Choi (foto), in 2018 in Rotterdam-Kralingen, veel zwaardere straffen gegeven. De schutter Christopher N. krijgt 23 jaar cel opgelegd en zijn kompaan Sun L. 14 jaar. De rechtbank legde hen in 2020 respectievelijk 18 en 3 jaar cel op. De Chinese verdachte die ervan werd verdacht te hebben bemiddeld is vrijgesproken, net als bij de rechtbank.

Kruising

Choi (64) werd in de ochtend van 17 oktober 2018 neergeschoten toen hij met zijn auto voor een drukke kruising in een woonwijk in Rotterdam stond. De schutter reed op een scooter en blokkeerde daarmee de weg voor de auto van het slachtoffer. Een week later is het slachtoffer aan het schot in zijn hoofd overleden. Eén van de tien afgeschoten kogels raakte de voorstijl van de bestelbus die achter het slachtoffer stond, de bestuurder werd niet geraakt.

Het slachtoffer werd in verband gebracht met xtc-productie.

In het dossier staat beschreven dat Sun L., een neef van Choi, een schuld had bij zijn oom. Hij had een groot geldbedrag naar Hong Kong moeten brengen, maar een groot deel van dat geld vergokt en een ander deel aan zichzelf toegerekend. L. is volgens het hof medeplichtig aan de moord, en tevens veroordeeld voor witwassen van geld en een duur horloge.

Telefoon

De schutter N. kende het slachtoffer niet. Hij had alleen een telefoon met daarin een foto van het slachtoffer, zijn adres en gegevens over diens auto. L. heeft hem die telefoon bezorgd.

Een derde persoon is vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord. Hij chauffeerde op belangrijke momenten de schutter, zoals bij het kopen van de scooter die is gebruikt bij de liquidatie. Maar het hof zegt niet te hebben kunnen vaststellen dat deze persoon wetenschap had van wat de schutter van plan was.

Huurmoord

De rechtbank had aan de schutter 18 jaar gevangenisstraf opgelegd en aan de neef 3 jaar. Maar het hof geeft een hogere gevangenisstraf voor het uitvoeren van een huurmoord. Bij de medeplichtige neef gaat het hof, anders dan de rechtbank, ervan uit dat hij wist dat de telefoon met de gegevens van het slachtoffer zou worden gebruikt om hem om het leven te brengen.

Anders dan het Openbaar Ministerie ziet het gerechtshof niet in dat Sun L. de drijvende kracht en opdrachtgever was. Het gerechtshof zegt er wel vanuit te gaan dat de liquidatie heeft plaatsgevonden in het criminele (drugs) milieu.

De drie verdachten hebben altijd enige betrokkenheid ontkend.

