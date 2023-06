Veertien jaar geëist tegen ‘grote speler’ Ocean S.

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag 14 jaar gevangenisstraf geëist tegen Amsterdammer Ocean S. Hij zou een liquidatie hebben voorbereid en zich bezig hebben gehouden met handel in cocaïne. Hij zou zakenpartner zijn van de meeste gezocht drugsbaron van Nederland, Jos Leijdekkers. Dat meldt Het Parool.

Speler

De officier van Justitie noemde de verdachte Ocean S. (28) uit Amsterdam Zuid-Oost voor de rechtbank ‘een grote speler in het criminele milieu’. S. werd in februari van 2020 aangehouden in een witwas-onderzoek van de Amsterdamse politie.

Slapen

Bij zijn arrestatie had hij een vuurwapen op zak. Op zijn telefoon werd berichtenverkeer met ‘Bolle Jos’ Leijdekkers aangetroffen. Leijdekkers staat bovenaan de politie-opsporingslijst van meest gezochte criminelen. De politie vond de volgende uitwisseling:

‘Broer we moeten iemand laten slapen ams echt een belangrijke’

Dat zou de inmiddels overleden criminele ex-sportschoolhouder Robin van O. zijn. Destijds een vijand van Ridouan Taghi, aldus Het Parool. Van O. was een van de hoofdverdachten in de martelcontainer-zaak.

S. zou de opdracht van Leijdekkers vervolgens hebben doorgegeven aan Shaquile ‘Koef’ C., voor 200.000 euro. Later werd de moordopdracht uitgezet aan Isaac ‘Sparx’ B. die net als Leijdekkers voortvluchtig is. De liquidatie ging uiteindelijk niet door.