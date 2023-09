‘Veiligheidsregels in vijf gevangenissen aangescherpt na arrestatie Faissal Taghi’

Connect on Linked in

In zeker vijf gevangenissen zijn de veiligheidsmaatregelen aangescherpt na de arrestatie van de oudste zoon van Ridouan Taghi in Dubai. Het is voor het eerst dat penitentiaire inrichtingen tegelijkertijd de regels voor verschillende gedetineerden aanscherpen. Dat schrijft Het Parool.

Maandag werd bekend dat de 22-jarige Faissal Taghi begin augustus is opgepakt door de politie in Dubai. De arrestatie vond plaats op verzoek van Nederland. Faissal Taghi wordt door de politie en het Openbaar Ministerie verdacht van het voortzetten van de criminele activiteiten van zijn vader vanuit Dubai.

GVM-status verhoogd

Het Parool schrijft dat de afgelopen week de veiligheidsmaatregelen in zeker vijf gevangenissen in Nederland zijn opgeschroefd. Van gedetineerden die worden gerekend tot het netwerk rond Ridouan Taghi is de zogenaamde GVM-status (gedetineerden met een vlucht- en of maatschappelijk risico) verhoogd.

Meer regels

In een rapport van de Landelijke Eenheid van de politie staat volgens Het Parool dat de arrestatie van Faissal Taghi ‘waarschijnlijk’ voor onrust kan zorgen bij sommige gevangenen. De gedetineerden worden daardoor strenger gemonitord, mogen minder vaak uit hun cel, minder bellen en minder bezoek ontvangen.

Uitleveringsverzoek

De oudste zoon van Taghi zit momenteel vast in Dubai. De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) heeft na zijn aanhouding een Nederlands uitleveringsverzoek in behandeling genomen. Nederland heeft sinds 1 augustus met de VAE verdragen voor wederzijdse rechtshulp in strafzaken en uitlevering. Het Nederlandse OM zei maandag ‘het volste vertrouwen’ te hebben in het verdere verloop van de uitleveringsprocedure.