Verdachte (22) opgepakt voor schietpartij in Alblasserdam

De politie heeft begin januari twee verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij een schietpartij in Alblasserdam op 13 november 2020. Een van de verdachten is voorgeleid aan de rechter-commissaris en in bewaring gesteld. De andere verdachte is inmiddels op vrije voeten, maar is nog wel verdachte in de zaak.

De 22-jarige man die vastzit komt uit Alblasserdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij in de Maasstraat in Alblasserdam op 13 november vorig jaar. Aan de schietpartij ging mogelijk een verkeersruzie vooraf. Naar de precieze rol van de 22-jarige man wordt verder onderzoek gedaan.

Het slachtoffer, een 32-jarige man uit Alblasserdam, werd op de bewuste avond rond 18.15 ingehaald door een ander voertuig dat voor zijn auto stopte. Toen de bijrijder van de andere auto uitstapte, stapte de 32-jarige man ook uit waarna de bijrijder twee keer op hem schoot maar hem niet raakte. Na het schieten stapte de bijrijder weer in en ging de auto er vandoor richting het Maasplein.

