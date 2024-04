Verdachte (29) schietpartij Zwanenburg opgepakt in hotel Alkmaar

Connect on Linked in

De politie heeft in het onderzoek naar een schietpartij in Zwanenburg een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden in een hotel in Alkmaar. Bij de schietpartij bij een bedrijf aan de Heining in Zwanenburg raakte op zaterdagmiddag 9 maart een 31-jarige man uit Beverwijk zwaargewond.

(Beeld: Mizzle Media)

De politie meldde een dag na het schietincident dat het slachtoffer ruzie had met een andere man, wat uitmondde in een vechtpartij. Hierbij werd geschoten door de verdachte en raakte het 31-jarige slachtoffer zwaargewond. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. Ondanks een uitgebreide zoekactie werd de verdachte niet gevonden.

Voorarrest verlengd

Vandaag meldt de politie dat na bijna een maand een verdachte is opgepakt in een hotel in Alkmaar. Het gaat om een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris, die besloot het voorarrest te verlengen. Op woensdag 10 april moet de verdachte voorkomen bij de raadkamer van de rechtbank, die zal beslissen of de verdachte langer in voorlopige hechtenis moet blijven.

Zakelijk conflict

Naar de aanleiding van het schietincident wordt nog onderzoek gedaan. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat het motief ligt in een zakelijk conflict, waarbij onduidelijk is welke rol de verdachte in dat conflict had.