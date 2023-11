Verdachte aangehouden in moordzaak Belgische advocate

Connect on Linked in

Justitie in België heeft woensdagavond een verdachte aangehouden, in verband met de moord op de advocaat Claudia van der Stichelen. Over de identiteit van de dader of zijn motief maakte ze niets bekend.

door Joost van der Wegen

Beeld: hulpdiensten aanwezig na de moord op advocate Van der Stichelen in Vlaanderen

Aanhouding

Het parket in Oost-Vlaanderen heeft woensdagavond in een bericht bevestigd dat er op deze avond iemand is aangehouden in verband met de moord op de advocate, die op zaterdag 28 oktober om het leven werd gebracht. Ze geeft aan dat er in het belang van het onderzoek momenteel niet meer info kan worden gegeven.

Ongenoegen

De verdachte wordt verhoord, meldt het parket. VRT-nieuws geeft aan wel meer te weten over zijn identiteit. ‘De man zou onder bewindvoering van de advocate gestaan hebben en had op sociale media zijn ongenoegen geuit over haar en haar werk.’

Er is gisteravond ook een huiszoeking gehouden in de woning van de man in de plaats Vlierzele. Bij de huiszoeking zijn spullen in beslag genomen.

Spoed

De schietpartij vond op 28 oktober plaats rond 13.20, voor het advocatenkantoor Flammee-Van Der Stichelen in Sint-Lievens-Houtem in Oost-Vlaanderen. De advocate werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, maar overleed kort daarna aan haar verwondingen. Haar zoon werd ook geraakt en is ook overgebracht naar het ziekenhuis.

Van Der Stichelen was gespecialiseerd in echtscheidingszaken. Ooggetuigen zagen direct na de schietpartij een man in grijze overall en rugzak weglopen. De politie startte een klopjacht op de dader.