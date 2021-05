Verdachte aangehouden voor Haarlemse schietpartij

Connect on Linked in

In het onderzoek naar de dodelijk schietpartij van eind april in de Beeksteeg in Haarlem is een 31-jarige verdachte aangehouden. De politie breng dit zaterdag naar buiten maar meldt niet wanneer de verdachte is opgepakt. Eerder is in dit onderzoek een 22-jarige vrouw uit Haarlem aangehouden. Eerder ging het gerucht dat de schutter lid zou zijn van MC Hardliners.

De politie wil in het belang van het rechercheonderzoek op dit moment geen verdere mededelingen doen. De politie doet momenteel onderzoek naar de rol van zowel de man als de vrouw.

Op zondagavond werd een 45-jarige man door zijn hoofd geschoten in een tuin aan de Beeksteeg in Haarlem. Hij overleed later in het ziekenhuis. De Telegraaf meldde dat de politie er rekening mee hield dat de schutter lid is van de motorclub Hardliners.

De motorclub Hardliners is vanuit de gevangenis opgericht door Lysander de R., een voormalig Hells Angel.