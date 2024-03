‘Verdachte aanslag bij loodgieter eerder veroordeeld wegens doodslag’

Connect on Linked in

Een van de verdachten van een verijdelde explosie bij de woning van de Vlaardingse loodgieter Ron van Uffelen, is in 2015 veroordeeld voor het doodsteken van een 27-jarige man in Groningen. De Telegraaf schrijft dat het gaat om de 30-jarige Antilliaan Raugene B., die donderdag terechtstaat voor de rechtbank in Rotterdam.

(Beeld: MediaTV)

Volgens de krant hangt B. niet alleen een gevangenisstraf boven het hoofd op verdenking van betrokkenheid bij de mislukte aanslag aan de Gretha Hofstralaan bij de Vlaardingse loodgieter, maar is de kans ook groot dat hij nog de resterende vier jaar celstraf uit moet zitten voor doodslag op de Groninger Gilbert van Leeuwaarde in 2014. Raugene B. zat namelijk nog in proeftijd van zijn eerdere veroordeling tot tien jaar cel. Hij kwam in november 2020 vervroegd vrij.

Groningen

Op 23 februari 2014 stak de destijds 20-jarige Raugene B. uit Assen in de Peperstraat in Groningen de 27-jarige Gilbert van Leeuwaarde met een mes in zijn hoofd, dwars door zijn schedel heen. De twee zouden al vaker ruzie hebben gehad. Een 40-jarige man die het slachtoffer wilde helpen wordt in zijn schouder gestoken. De zwaargewonde Van Leeuwaarde wordt met spoed naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij later overlijdt.

De rechtbank in Groningen veroordeelt B. tot tien jaar cel wegens doodslag en neemt het hem zeer kwalijk dat hij zich schuldig had gemaakt aan nog vier geweldsincidenten in het uitgaansleven in Groningen en Assen. B. zat destijds ook in een proeftijd toen hij Van Leeuwaarde doodstak.

Geparkeerde auto

Bijna drieënhalf jaar na zijn vrijlating wordt B. weer aangehouden. Dit keer komt hij in beeld bij de politie in een onderzoek naar een verijdelde explosie bij de woning van de Vlaardingse loodgieter Ron van Uffelen, op 23 december 2023. Aan de Gretha Hofstralaan wordt de 24-jarige Rotterdammer Radley C. opgepakt die op de Gretha Hofstralaan in een geparkeerde auto zit. Onder de bijrijdersstoel ligt zwaar vuurwerk. De man zat op de achterbank en volgens de agenten deed hij alsof hij sliep.

In hetzelfde onderzoek werd Raugene B. op 7 januari van dit jaar aangehouden. Hij staat donderdag 4 april terecht in een pro-formazitting voor de rechtbank in Rotterdam.