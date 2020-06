Verdachte Bredase moord meldt zich bij politie

Connect on Linked in

De 29-jarige Anel B. uit Breda heeft zich dinsdagavond op het politiebureau in Rotterdam gemeld. De man was door de rechtbank in Breda tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor de moord op Soufiane Zouagh in een flat aan de Roesselarestraat in Breda.

De Bredanaar werd door de politie gezocht. Zijn schorsing van de voorlopige hechtenis werd opgeheven toen de rechtbank het vonnis uitsprak maar B. meldde zich dit voorjaar niet. Opsporing Verzocht en Bureau Brabant werden ingeschakeld.

Zouagh is op 9 januari 2018 doodgeschoten. De twee daders probeerden voor de politie te vluchten. Ze probeerden van het balkon op de derde etage af te klimmen en vielen naar beneden. Ze raakten allebei zwaargewond. In oktober 2019 schorste de rechter hun voorlopige hechtenis.

Azzedine A. meldde zich op 15 april 2020 op een politiebureau in Breda.