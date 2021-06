‘Verdachte cokevangst zegt benaderd te zijn voor deal’

Connect on Linked in

De man die verdachte is in de zaak rondom het grootste onderschepte drugstransport naar Europa ooit zegt dat justitie hem als informant in een getuigenbeschermingsprogramma wilde plaatsen. Een verslaggever van het Algemeen Dagblad was bij een openbare zitting in de zaak. Het gaat om de 28-jarige Atif S. uit Vlaardingen. Hij zit sinds half februari vast op verdenking van betrokkenheid bij twee grote drugstransporten via Nederland naar Hamburg en Antwerpen.

Tien minuten

De vangst was totaal 23.374 kilo cocaïne.

S. zei dinsdag tegen de rechtbank dat hij niets met drugs te maken had. Hij beweerde ook dit voorjaar te zijn benaderd om in ruil voor informatie plaats te nemen in een getuigenbeschermingsprogramma. S. volgens het AD: ‘Dat gesprek duurde niet langer dan tien minuten, ik heb geen interesse in een samenwerking. Ik heb hier namelijk nooit van geweten.’

Zijn advocaat Haroon Raza zegt dat S. net na een verhoor was benaderd door een agent van het Team Criminele Inlichtingen (TCI).

Hamburg

Volgens officier van justitie Gert Rip heeft S. tot nu toe geen openheid van zaken gegeven.

Na informatie van de Nederlandse douane over een container die via Rotterdam per schip in Hamburg belandde, ontdekten de Duitse autoriteiten dat daarin 16.174 kilo coke verstopt zat, in blikken plamuur. Op de vrachtdocumenten stond de naam van S. en zijn prepaid telefoonnummer. De politie hoorde S. uitvoerig informeren naar de status van de met cocaïne volgestopte zeecontainer.

De telefoontaps leidden uiteindelijk ook naar een container in Antwerpen, eveneens gericht aan S., waarin nog eens 7200 kilo lag.