Verdachte dodelijke schietpartij Den Helder gearresteerd

Op een politiebureau heeft zich dinsdag een man gemeld die zegt de schutter te zijn geweest bij het doodschieten van de 25-jarige Lavernie Martis uit Alkmaar, in de nacht van vrijdag op zaterdag. De politie heeft hem gearresteerd als verdachte van betrokkenheid bij de schietpartij.

Identiteit

De 26-jarige man die zich gemeld heeft was de man naar wie de politie al op zoek was. Zijn identiteit was op basis van getuigenverklaringen bekend.

Getuigen zeggen dat de schutter behalve het dodelijke slachtoffer ook nog twee anderen neerschoot, van wie er één zwaargewond is.

De arrestatie is bekend gemaakt nadat eerst nabestaanden en andere betrokkenen waren geïnformeerd.

Beperkingen

De verdachte zit in beperkingen omdat het onderzoek nog gaande is. Daarom wil de politie op dit moment ook geen verdere details geven.

De Telegraaf schrijft dat er op sociale media openlijk dreigementen aan het adres van de verdachte zijn geuit.

De schietpartij vond plaats in de directe omgeving van café de Bierbron in Den Helder dat inmiddels door de burgemeester voorgoed gesloten is. Er waren al eerder incidenten bij of in het café, naast geruchten over drugs- en wapenhandel.