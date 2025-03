5 maart 2025

Verdachte dodelijke schietpartij Rotterdam schoot op getuige (VIDEO)

De politie heeft beelden gepubliceerd waarop te zien hoe een van de verdachten van de dodelijke schietpartij op een feest in Rotterdam buiten een schot lost op een getuige. In de nacht van 1 op 2 februari werd in een partycentrum aan de Galvanistraat de 42-jarige Ardiles Gerard uit Hoorn (foto) doodgeschoten. Gerard overleed een dag later in het ziekenhuis. Een 24-jarige Amsterdammer raakte ernstig gewond.