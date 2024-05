‘Verdachte dodelijke schietpartij treinstation Purmerend zwijgt’

Connect on Linked in

De 18-jarige jongen die voor de Haarlemse rechtbank terechtstaat voor zijn vermeende rol bij de dodelijke schietpartij bij het treinstation in Purmerend wil pas later een verklaring afleggen, zo zei hij volgens Het Parool maandag tegen de rechtbank.

Steekpartijen

Bij de schietpartij in februari, het gevolg van een confrontatie tussen twee groepen jongeren, vielen een dode en een zwaargewonde. De 19-jarige Aven Henok, uit Medemblik, was het dodelijke slachtoffer. Bij eerdere confrontaties was het op steekpartijen uitgelopen. Een neef van Henok was daarbij in Purmerend, in de zomer van 2023, in de rug gestoken.

Achtergrond

De groep van Henok bestaat uit jongens met voornamelijk Somalische en Eritrese wortels. De andere groep heeft meer diverse achtergrond, waaronder Nederlandse en Marokkaanse.

De 18-jarige verdachte Tayron D. komt uit Amsterdam-Nieuw-West.

Straatroof

Het Openbaar Ministerie verdenkt D. van de moord op Aven en van poging tot moord op de 19-jarige jongen die zwaargewond raakte. Bovendien verdenkt het OM D. van betrokkenheid bij een andere poging tot moord, op 12 februari van dit jaar. Verder wordt hij verdacht van vuurwapenbezit. In een aparte zaak wordt hij verdacht van een straatroof en openlijk geweld in Amsterdam in mei 2023.

Minderjarig

Naast Tayron D. zijn er nog zes andere verdachten. Een aantal van hen is minderjarig is. Zij verschijnen op andere momenten voor het eerst voor de rechter.

D. zei: ‘Ik wil later verklaren over wat er gebeurd is.’

Volgens zijn advocaat heeft D. het moeilijk in zijn detentie op de volwassenenafdeling. Eerder is hij veroordeeld volgens het jeugdstrafrecht.