Verdachte drugslab in Drenthe is ‘zeer gewaardeerd muziekprofessional’

Een 36-jarige man uit Utrecht die door justitie wordt verdacht van betrokkenheid bij een amfetaminelab in het Drentse Stieltjeskanaal blijkt een grote staat van dienst te hebben in de Nederlandse muziekindustrie. Dat schrijft Dagblad van het Noorden, dat donderdag aanwezig was bij een pro-formazitting in de zaak.

Manager The Partysquad

Uit onderzoek van Crimesite blijkt dat het gaat om Samuel C. Hij is talentmanager voor artiesten en was onder meer betrokken bij verschillende videoclips van populaire Nederlandse acts. Ook was hij enkele jaren lang manager van het Amsterdamse duo The Partysquad en in het verleden als reporter werkzaam bij radiozender FunX.

‘Reputatie staat op het spel’

Volgens Dagblad van het Noorden zei de Utrechtse verdachte donderdag in de rechtbank in Groningen dat hij “een zeer gewaardeerd muziekprofessional is”. ‘Mijn reputatie en netwerk zijn voor mij van onschatbare waarde. Dat staat nu op het spel. Ik wil de weerslag van dit incident op mijn leven, mijn familie en mijn toekomst zo klein mogelijk houden.’

De vier andere verdachten in de zaak stonden vrijdag terecht.

Arrestatieteam

Het drugslab werd op 6 januari 2022 aangetroffen in een boerderij in Stieltjeskanaal (gemeente Coevorden). Vier verdachten werden direct ter plaatse door een arrestatieteam opgepakt: een 34-jarige man uit Zwijndrecht, een 38-jarige Hagenaar, een 37-jarige Dordrechtenaar en een 56-jarige man uit de gemeente Coevorden. De 36-jarige Utrechtenaar Samuel C. werd in de buurt van Zwolle in een auto aangehouden.

Uit politieonderzoek ontstond het vermoeden dat in het pand in Stieltjeskanaal een drugslab zat. Toen een arrestatieteam het pand binnenviel werd daar inderdaad een professioneel en actief drugslab aangetroffen voor de productie van amfetamine.

Honderden liters per week

Op het terrein werden ketels, vaten en grondstoffen aangetroffen voor de productie van synthetische drugs. Volgens de politie kon in het speedlab honderden liters tussenproduct per week worden gemaakt. De straatwaarde hiervan ligt rond de 800 euro per liter.

Het pand waarin het drugslab was gevestigd, werd in februari 2019 voor drie maanden gesloten door de gemeente omdat er toen een wietkwekerij werd ontdekt.