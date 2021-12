Verdachte dubbele moord doet vingers in oren

Connect on Linked in

De politie legt zich bij het verhoren van dubbele moordverdachte Bill C. niet neer bij zijn zwijgen over de zaak. Dat stelt de advocaat van de verdachte.

Foto: de verzegeling van de deur van de villa van moordslachtoffer Willem van der Willigen

Roofmoord

Bill C. (50) is verdachte in een dubbele moordzaak. In de eerste plaats is dat de roofmoord op de 70-jarige Willem van der Willigen in Lieshout, in mei van dit jaar. Ook denkt justitie dat hij verantwoordelijk is voor de dood van Amsterdammer Benito van Ommeren (65), in juni 2021.

Bill C. zou tijdens de moorden samen zijn geweest met zijn partner, de transseksuele prostituee Sharona (32). Contact met haar werd de gepensioneerde zakenman Van der Willigen fataal, denkt justitie. Hij werd door zijn twee zoons in zijn villa in de bossen gevonden, gewurgd en geslagen met een hamer.

Verhoorkamer

Ondanks dat Bosschenaar Bill C. vanaf het allereerste begin duidelijk maakte dat hij niks wilde zeggen over zijn eventuele betrokkenheid bij de moord op Willem van der Willigen, zat hij meerdere keren in de verhoorkamer, meldt het Brabants Dagblad donderdag.

Dit tot ergernis van zijn advocaat Ayse Çimen. ‘Hij wil niks verklaren, hij wil ook geen beelden bekijken. Maar die laten de verhoorders dan toch zien’, zegt de raadsman in de krant. ‘Als hij zich dan omdraait om niet te hoeven kijken, spelen ze audiofragmenten af. Waarop mijn cliënt de vingers in zijn oren stopt. Het mondt uit in heel kinderachtig getouwtrek. Waarom accepteren de rechercheurs zijn zwijgrecht niet?’

Taak

De zware verdenking is volgens justitie reden om Bill C. te blijven verhoren: ‘Het is de taak van de politie om te achterhalen wat is er gebeurd’, verklaart hij. ‘Die verantwoordelijkheid heb je richting nabestaanden. Als het bij het ene verhoor niet lukt, probeer je het op een andere manier. Dus we zullen hem blijven bevragen.’

Meewerkend

Medeverdachte Sharona heeft volgens haar advocaat Serge Weening een meewerkende houding. ‘Ze beantwoordt alle vragen en heeft verteld wat er volgens haar is gebeurd.’ Op de vraag of ze de moorden ook heeft bekend, gaat Weening niet in: ‘Dat is heel lastig te beantwoorden.’

De rechtszaak gaat volgend jaar februari verder. Dan moet het onderzoek zijn afgerond. Dat richt zich onder meer op DNA-sporen in de twee woningen waar de moorden plaatsvonden. Ook onderzoek naar mobiele telefoongesprekken is nog niet afgerond.