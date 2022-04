‘Verdachte dubbele moord McDonald’s wilde geleend geldbedrag terug’

Connect on Linked in

De 32-jarige Veysel Ü. uit Rozendaal, die bij de McDonald’s in Zwolle de Koerdisch-Turkse broers Hüseyin en Ali Torunlar zou hebben doodgeschoten, had volgens een ingewijde een conflict met ze over geld. Omroep Gelderland schrijft dat Ü. hen een bedrag had geleend dat hij terug wilde hebben.

De regionale omroep sprak een kennis van de verdachte uit Arnhem. Die zegt dat familieleden van Veysel Ü. “helemaal kapot” zijn. ‘Ze zijn nauwelijks aanspreekbaar en kunnen het niet geloven.’

‘Iets totaal anders’

Ü. zou een gesprek hebben gehad over het geld dat hij terug wilde hebben, maar van de mensen die daarbij waren begreep de ingewijde dat het “goed zou worden afgerond”. De kennis van de verdachte kan “niet te veel zeggen” om hoeveel geld het gaat, maar het zou niet om miljoenen gaan. Hij kan zich dan ook niet voorstellen dat die schuld het motief is voor de dubbele moord en zegt dat daar “iets totaal anders achter zit”. Maar wat precies, dat vragen hij en familieleden van de 32-jarige verdachte zich ook af. Volgens de kennis is de jonge vader helemaal niet tot zoiets in staat.

Mislukte mondkapjesdeal

De naam van Veysel Ü. zou volgens bronnen ook voorkomen in een grote wietzaak in Deventer. Maandag schreef Omroep Gelderland dat Veysel Ü. financieel in zwaar weer zat, na een mislukte mondkapjesdeal. De import groothandel in Velp waarvan Ü. directeur is, werd vorige maand door de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot het betalen van 160.000 euro aan Turkse mondkapjesleveranciers.

Miljoenenwoning

Of er een verband is tussen de twee vermoorde Turkse broers en de fout gelopen mondkapjesdeal is onduidelijk. Veysel Ü. woonde met zijn gezin nog maar kort in een miljoenenwoning in het chique Rozendaal. Dat de woning alweer snel te koop stond, zou duiden op de financiële problemen die Ü. zou hebben.