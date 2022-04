’32-jarige verdachte dubbele moord Zwolle is ondernemer uit Rozendaal’

Connect on Linked in

De 32-jarige verdachte die vastzit voor de dubbele moord op de twee broers Ali (57) en Hüseyin Torunlar (62) in de McDonald’s in Zwolle is een ondernemer uit Rozendaal. Dat schrijft dagblad de Stentor.

Bekentenis

De man uit Rozendaal meldde zichzelf enkele uren na de schietpartij op het politiebureau in Deventer. Hij heeft een bekentenis afgelegd. Op basis daarvan gaan de politie en het Openbaar Ministerie er vanuit dat hij de schutter is en er sprake is geweest van een gerichte actie. De man zit vast op verdenking van moord op beide slachtoffers. Over een motief is nog niets bekend.

Pril gezin

De 32-jarige verdachte zou een groothandel runnen in import en export van levensmiddelen. Hij is getrouwd en vader van een baby. Sinds begin 2021 woonde het stel in een luxe woning in Rozendaal bij Arnhem. In het huis deed de recherche donderdag een huiszoeking. De politie heeft in de buurt camerabeelden opgevraagd.

Vrijdag werd door de rechter-commissaris in Zwolle besloten dat de verdachte zeker twee weken langer vast blijft zitten.

De dubbele moord op de twee Koerdisch-Turkse broers vond woensdagavond om 18.00 plaats in de volle McDonald’s aan de Floresstraat. De twee runden jarenlang verschillende horecagelegenheden in Zwolle en Hattem.

Daadwerkelijke doelwit

Ali Torunlar zou voor een afspraak met een schuldeiser naar de McDonald’s zijn gekomen. Hij zou volgens ingewijden het daadwerkelijke doelwit zijn geweest, zijn oudere broer Hüseyin die meekwam naar de afspraak zou als ‘collateral damage’ zijn doodgeschoten.

De massaal bezochte uitvaart van de twee broers vond zondagmiddag plaats in Zwolle.