Verdachte dubbelmoord schreef e-mail aan RTL

De man die volgens de politie vrijdag een 34-jarige vrouw en een 16-jarig meisje doodschoot op een zorgboerderij in Alblasserdam heeft in een e-mail aan RTL Boulevard geschreven dat hij eerder in Vlissingen een man heeft gedood om zijn ‘wapen te testen’. Hij zegt uit radeloosheid te hebben gehandeld omdat hij geen behandeling kreeg en hij in geestelijke nood zat.

Foto’s

Hij schreef de e-mail enkele minuten voordat hij de twee mensen op de zorgboerderij zou hebben doodgeschoten. De e-mail was ook vergezeld van foto’s van de de doodgeschoten Johan Quist (60). Dat is een schoenmaker uit Vlissingen die woensdag 4 mei dood in zijn zaak werd aangetroffen. Het Openbaar Ministerie heeft de authenticiteit van de e-mail bevestigd aan RTL.

Bij RTL werd de mail pas opgemerkt na de schietpartij in Alblasserdam. Naast de twee doden raakten een 12-jarige jongen en een 20-jarige vrouw ernstig gewond.

Oorlog

De verdachte John S. schrijft over Quist ’dat deze dode random is gekozen van een chatroom voor gays om mijn wapen te controleren of deze echt is en mijn haat te uiten aan..’ een om privacyredenen door RTL niet niet nader genoemde persoon.

John S. schrijft dat ’het al jaren oorlog is in mijn hoofd’. Hij zou al jarenlang hebben verteld aan huisartsen en de GGZ over zijn ‘obsessie’ om een vuurwapen aan te schaffen. ‘Een paar weken geleden’ is het zover gekomen, aldus S..

Hij zegt ook vijf zelfmoordpogingen in vijf maanden tijd te hebben gedaan en dat hem behandeling onthouden werd.