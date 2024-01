Verdachte Enschedese smokkelaar van 2000 kilo coke blijft vastzitten

Connect on Linked in

Een man uit Enschede die wordt verdacht van grootschalige internationale drugssmokkel blijft de komende maanden achter de tralies. Dat bericht RTV Oost woensdag. De handelswaarde van de verondersteld gesmokkelde drugs is enorm: ten minste vijftig miljoen euro.

Beeld: Club LuxXx in Enschede werd in 2017 beschoten. De politie vermoedt dat S. Z. de feitelijke eigenaar was van de shishsa-lounge.

Hoeveelheid

De 39-jarige S.Z. zou 2000 kilo cocaïne hebben geïmporteerd en voorbereidingen getroffen voor net zo’n grote hoeveelheid uit Panama. Dat onthulde RTV Oost onlangs. Ook zou er door S.Z. zo’n 1600 kilo hennep zijn verhandeld tussen Nederland en Zwitserland.

Witwassen

Ook zijn twee broers zijn aangehouden en vijf vrouwen uit hun omgeving. Behalve S.Z. zijn alle verdachten op vrije voeten, in afwachting van hun proces. Zij worden verdacht van het witwassen van drugsgeld. Bij huiszoekingen zijn onder meer auto’s, grote contante geldbedragen, dure merkartikelen, gegevensdragers en vuurwapens in beslag genomen.

Het rechercheteam met de naam 23Soccer kreeg toegang tot de versleutelde gesprekken die hoofdverdachte S.Z. zou hebben gevoerd over de drugshandel via cryptocommunicatiediensten EncroChat en Sky. Dat deed hij volgens justitie onder de gebruikersnaam ‘JaapStam’.

Drugshandel

De oud-marechaussee maakt volgens justitie deel uit van een Enschedese groep, waarvan momenteel meer leden zich moeten verantwoorden voor internationale drugshandel.

Tot 2016 was S.Z. samen met een broertje eigenaar van een spyshop in Enschede. Ook heeft de politie het vermoeden dat hij samen met een ander broertje de feitelijke eigenaar was van Club LuxXx in de stad. Deze shisha-lounge werd in 2017 beschoten.