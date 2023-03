‘Verdachte ex-commando werkte bij geheime elite-eenheid’

Connect on Linked in

De sergeant-majoor van het Korps Commandotroepen (KCT) die het Openbaar Ministerie in verband brengt met het netwerk van Ridouan Taghi was jarenlang lid van een elite-eenheid binnen de elitetroepen van het KCT: de 102 compagnie. Dat schrijft het Algemeen Dagblad. Sil A. (44) moet nu terechtstaan voor wapen- en drugshandel. Bij Defensie testte hij wapens en en communicatiesystemen.

Clandestien

A. was een van de mensen die vanaf 2016 betrokken was bij het oprichten van de speciale verkennerseenheid 102, die in januari operationeel is geworden. De leden van dit team (in NAVO-jargon een “Early Forward Presence-unit”) behoren tot de best getrainde militairen van Nederland en hebben de opdracht verkenningsoperaties uit te voeren in vijandelijke gebieden waar formeel geen enkele presentie van NAVO-militairen is. De activiteiten zijn geheim en ook clandestien wat inhoudt dat hun aanwezigheid altijd zal worden ontkend. Ze vervullen ook een inlichtingentak door contacten aan te boren met bevriende strijdgroepen of met bevolking ter plekke.

Sky ECC

A. kreeg de vrijheid om als “specialist heimelijk optreden” technieken en tactieken te ontwikkelen voor de groep. Hij experimenteerde ook met Sky ECC telefoons waarmee versleutelde berichten konden worden verstuurd, dit omdat de eenheid niet op mag vallen en geen frequenties kan gebruiken die militairen doorgaans inzetten om te kunnen communiceren in het veld. Sky ECC werd overigens in 2021 door de politie gehackt omdat er veel gebruik van werd gemaakt door criminelen.

Mogelijk was het de bedoeling dat A. een trainings­cen­trum zou gaan opzetten in Suriname. Daarbij waren mogelijk ook de AIVD en de MIVD betrokken. De advocaat van A. is Michael Ruperti, die zegt dat tot nu toe het horen van medewerkers van die geheime diensten is geblokkeerd vanwege het staatsgeheim.

Gregory

Ex-commando Sil A. wordt er nu van verdacht dat hij meer dan duizend wapens of onderdelen daarvan zou hebben willen verhandelen. Verder zou hij in 2020 betrokken zijn geweest bij de smokkel van zo’n 260 kilo cocaïne via de Dominicaanse Republiek. Hij is bevriend met Surinaamse Nederlander, Gregory F.. Deze werd in 2021 opgepakt vanwege drugshandel en is afgelopen week veroordeeld tot negen jaar cel, voor cocaïnetransporten.