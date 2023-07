Verdachte gearresteerd in Utrechts afpersonderzoek

Print This Post

In een onderzoek naar afpersing van ondernemers in de Utrechtse Kanaalstraat is een verdachte aangehouden. Eerder werd daar een horecazaak door de burgemeester gesloten omdat er een explosief werd gevonden. Vier Utrechtse horecaondernemers waren slachtoffer van een poging tot afpersing.

Cryptovaluta

Gedreigd werd dat ze een betaling in cryptovaluta zouden moeten doen, anders zou hun zaak door acties van de afperser gesloten worden. De Utrechtse recherche heeft maandag een verdachte aangehouden, in een woning in Tiel.

Geldermalsen

De verdachte is een 26-jarige man uit Geldermalsen. Na doorzoeking van de woning zijn er diverse computers en telefoons in beslag genomen die zullen worden onderzocht.

De aangehouden man wordt niet verdacht van betrokkenheid bij het daadwerkelijk gevonden explosief aan de Kanaalstraat. De politie heeft nog meerdere verdachten op het oog.

De politie vermoedt dat de verdachte zich niet alleen op Utrechtse horecaondernemers richtte, maar ook op horecaondernemers buiten Utrecht en op particulieren.