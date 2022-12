‘Verdachte gearresteerd voor schietpartij Kinderdijk’

Connect on Linked in

De politie heeft een verdachte gearresteerd voor de schietpartij die in de nacht van donderdag op vrijdag plaats had in een villa in Kinderdijk, aldus De Telegraaf. Bronnen van de krant melden dat de verdachte de 77-jarige klusjesman van de bewoonster van de villa zou zijn. Het 74-jarige slachtoffer is een Nederlander die in het Belgische Overijse woont. Hij ligt nu zwaargewond in het ziekenhuis.

Ongedeerd

De bewoonster en haar vriend waren die nacht in de villa toen er iemand binnendrong. De vriend is door zijn hoofd geschoten en bewoonster bleef ongedeerd. Toen het slachtoffer werd gevonden door ambulancepersoneel was hij nog aanspreekbaar.

De 77-jarige klusjesman komt uit het nabijgelegen Alblasserdam. Hij zou ook worden beschouwd als een vriend van de bewoonster.

Limburg

Maandagavond is de woning en schuur van de verdachte in de Eksterstraat in Alblasserdam doorzocht. Daarbij werd ook een speurhond ingezet.

Mogelijk is de verdachte gearresteerd bij zijn vriendin die in Limburg woont.

De monumentale villa aan de Puntweg in Kinderdijk stamt uit 1915 en is gebouwd in opdracht van L.J. Smit, de directeur van een scheepswerf dat uitgroeide uit tot sleepbedrijf Smit Internationale.