Verdachte Krystian M. in zaak Peter R. de Vries: ‘Mijn oprechte excuses, ik had geen keus’ (UPDATE2)

Connect on Linked in

In de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam zijn de officieren van Justitie dinsdagmorgen begonnen aan hun requisitoir. Verdachte Krystian M. heeft vanmorgen zijn veelbesproken gezichtsbedekking afgedaan en excuses aangeboden aan de familie van Peter R. de Vries. Het OM ziet alle negen verdachten als schuldig aan de moord.

Beeld: de rechtszaal in ‘De Bunker’ in Osdorp

Geen keus

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de Amsterdamse rechtbank dinsdagmorgen gevraagd om alle negen verdachten in het proces over de moord op Peter R. de Vries te veroordelen. De officieren van justitie zien voldoende bewijs tegen de mannen die in verschillende rollen betrokken zouden zijn bij de aanslag op de misdaadverslaggever. Het OM ziet ook bewijs voor het terroristische oogmerk dat de verdachten zouden hebben gehad. Dit meldt RTL Boulevard.

‘Voor Kamil E. en Delano G. zien ze bewijs voor het medeplegen van de moord en wapenbezit. De officieren houden de vermeende moordmakelaar Krystian M. ook verantwoordelijk voor het medeplegen van de moord en het hebben van een terroristisch oogmerk, wapenbezit en deelname aan een criminele organisatie.’

‘De vermeende filmploeg, bestaande uit Gerower M., Erickson O., zijn volgens het OM medeplichtig aan de moord. Ook hier zien ze genoeg bewijs voor het terroristisch oogmerk en deelname aan een criminele organisatie. Ook Konrad W. en Ludgardo S. zijn volgens justitie medeplichtig. Christopher W. en Divainy K. moeten volgens het OM alleen veroordeeld worden voor deelname aan een criminele organisatie.’

Woord

Krystian M. heeft vanmorgen in De Bunker in Osdorp het woord genomen, aan het begin van de tweede zittingsdag, nadat de zaak overnieuw moest worden gevoerd. Dit post Telegraaf-journalist Saskia Belleman op X.

M. wendde zich tot Royce en Kelly de Vries: ‘Ik wil jullie sorry zeggen voor wat er gebeurd is. Mijn oprechte excuses. Ik had geen keus.’ Hij zei dat dit nooit de bedoeling was. Vervolgens deed hij zijn capuchon en zijn mondkapje af.

Krystian M. wordt ervan verdachte de ‘moordmakelaar’ in de zaak te zijn geweest.

Contrast

De officieren zijn vanmorgen begonnen aan hun requisitoir. De officier van Justitie noemde 6 juli 2021 een ‘gitzwarte’ dag: ‘Wie kende Peter R. de Vries niet? De officier repte over het contrast tussen het live optreden van Peter bij Boulevard, en de beelden van hem zwaargewond op straat die vlak erna werden verspreid.

Belleman doet ook een inschatting over de mogelijke strafeis voor Krystian M.: ‘Al eerder eiste het OM levenslang tegen de vermeende schutter Delano G. en de chauffeur van de vluchtauto Kamil E. Het is nu al wel duidelijk welke eis Krystian M. boven het hoofd hangt.’

De 28-jarige Krystian M. werd maandag nog vrijgesproken van betrokkenheid bij een moordpoging in Zeewolde op 5 oktober 2021.

Instructies

De Poolse Krystian M. was in het strafdossier ‘Iraklia’ eerder aangeduid met de code NN-*4229. Hij zou de vermeende uitvoerders van de moord op De Vries, Delano G. (22) en Kamil E. (36), rechtstreeks instructies hebben gegeven via heimelijke chats die door de politie werden ontsleuteld. De berichten werden aangetroffen in een versleutelde smartphone die in de vluchtauto van Delano G. en Kamil E. werd aangetroffen.