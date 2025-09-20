‘Verdachte liquidatie Amsterdam-Osdorp ook verdacht van moordplan in Spanje’

Moordplan Arsalane werd gerekend tot de groep van de Amsterdamse criminelen rond de in 2014 doodgeschoten Gwenette Martha. Hij werd vrijgesproken in het liquidatieproces Himalaya.

Het Openbaar Ministerie vroeg de rechtbank vrijdag om El G. ook voor twee nieuwe zaken in voorarrest te nemen. De rechtbank ging daarin mee, waardoor El G. nu voor drie dossiers vastzit.

“Kleine”

El G. dacht via berichten met een medeverdachte de voorbereiding van de liquidatie van Soufiane O. te bespreken, maar correspondeerde in werkelijkheid met een rechercheur.

In de berichten werd een beloning van 60.000 euro genoemd en gaf El G. instructies om een wapen ‘helemaal leeg te schieten’. Soufiane O., alias “Kleine”, werd door de politie gewaarschuwd en deed aangifte. O. kreeg eerder celstraffen voor het neerschieten van een man in 2018 en voor het schieten op het huis van de omstreden crimeblogger Martin Kok (in 2016 geliquideerd).

Fuengirola

De derde zaak draait om de moord op Jasin Ajar (25) uit Zwolle, op 7 december 2024 in Fuengirola. El G. zou deze hebben aangestuurd. Ajar werkte in een café toen een gewapende jongen probeerde binnen te dringen. Hij wist de deur dicht te gooien en vluchtte via de achteruitgang, maar werd alsnog doodgeschoten. Justitie vermoedt dat het eigenlijke doelwit een crimineel in het café was.

Op het achtergelaten wapen werd dna van Afif J. gevonden. Hij zou de minderjarige schutter hebben afgezet.

Vlucht en arrestatie

Atif J. is inmiddels overleden door politiekogels. Volgens justitie waren het de broers Afif en Mahdi J. die in Amsterdam-Osdorp op 29 december 2024 de liquidatie op Younes Arsalane uitvoerden, en stuurde El G. die aan.

Kort daarna doken de broers onder in Rotterdam in het huis van een verslaafde vrouw. Bij hun aanhouding op 4 januari 2025 probeerden de broers te vluchten. Afif J. opende het vuur op een lid van een arrestatieteam en werd door het team doodgeschoten. Mahdi J. liep naar binnen en beschuldigde de bewoonster van het pand ervan de politie te hebben getipt. Zij zegt dat ze alleen even naar buiten was gelopen om drugs te kopen. J. schoot haar in de rug waardoor ze een dwarslaesie opliep.

Mahdi J. staat behalve voor de liquidatie van Arsalane ook terecht voor het neerschieten van de vrouw.

De zaak is nog niet toe aan inhoudelijke behandeling omdat er nog onderzoek moet plaatsvinden. Op 2 december is weer een voorbereidende zitting.

