Verdachte liquidatiepoging in pietenpak vrijgesproken

Het gerechtshof Arnhem heeft Sergio W., die in 2020 door de rechtbank voor een poging tot liquidatie in Utrecht werd veroordeeld tot 14 jaar cel, vrijgesproken. Medeverdachte Michael C. (48) is in hoger beroep veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf. Eerder stelde het hof W. al op vrije voeten.

Pietenpak

Op 3 december 2018 werd het slachtoffer in de Utrechtse wijk Ondiep vanuit een bestelbus beschoten door een man verkleed in een zwarte pietenpak. Het slachtoffer raakte hierbij slechts gewond aan zijn vinger. Het hof is van oordeel dat van W. niet met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld dat hij betrokken is geweest bij het schietincident.

Daarnaast werd in de woning van deze verdachte 5,5 kilo aan explosieven aangetroffen waarvoor hij ook is veroordeeld.

Zwart vuurwapen

Het beoogde slachtoffer heeft gezien dat een als Zwarte Piet vermomde man zich met zijn rechterhand vasthield aan de binnenkant van de bestelbus, terwijl hij in zijn linkerhand een zwart vuurwapen had en twee keer schoot. Volgens de politie was de schutter Sergio W.

Het hof vindt dat Michael C. voldoende is geïdentificeerd, onder meer op basis van getuigenverklaringen, als bestuurder van de bestelbus. Van C. werd dna aangetroffen in de bestelbus van waaruit werd geschoten. In samenhang met ander bewijs komt het hof tot het oordeel dat zijn betrokkenheid wel vaststaat.

Geen direct bewijs

Het dossier bevat volgens het gerechtshof geen enkel direct bewijs voor de stelling dat W. de schutter is die vanuit de VW Transporter op het slachtoffer zou hebben geschoten. Er is geen dna-materiaal van de verdachte op hulzen aangetroffen, er zijn geen camerabeelden of getuigenverklaringen van de schietpartij zelf en er is geen enkel contact tussen verdachte en de medeverdachte vastgesteld.

Er was wel een dna-profiel in een als vluchtauto gebruikte Volkswagen Scirocco gevonden, maar dat heeft volgens het hof een zwakke bewijswaarde, omdat het een mengprofiel betreft. Ook blijkt uit het procesdossier niet hoe dit dna in de Volkswagen Scirocco terecht is gekomen. De mogelijkheid van secundaire overdracht is lang niet uitgesloten.

Het schotrestenonderzoek op een schoonmaakdoekje en jassen van W. heeft ook niets heeft opgeleverd. Herkenning van W. op camerabeelden door rechercheurs vindt het gerechtshof niet betrouwbaar genoeg.

