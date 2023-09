‘Verdachte Marengo-proces is in hongerstaking’

Connect on Linked in

Een verdachte in het Marengo-proces over de van liquidaties verdachte criminele organisatie van Ridouan Taghi is in hongerstaking gegaan. Volgens Het Parool gaat het om Mohamed El Aissaoui (34). Omdat hij het niet eens is met een overplaatsing naar het huis van bewaring in Roermond weigert hij te eten.

Scheveningen

Hij is inmiddels overgeplaatst naar het gevangenisziekenhuis in Scheveningen.

In Roermond zat hij ver van zijn familie had hij daarom weinig gelegenheid om zijn gezin met jonge kinderen te zien. Bovendien kwam hij in een soberder detentieregime. Hij kon alleen nog bellen met zijn vrouw en met advocaten.

Volgens zijn advocaat mocht hij in zijn eerdere locatie Alphen aan den Rijn koken met medegedetineerden. In Roermond kon dat niet meer.

In Roermond belandde hij in een isoleercel.

26 jaar

El Aissaoui zit in voorlopige hechtenis sinds 2019 op verdenking meedoen aan de uitvoering van liquidaties en lidmaatschap van een criminele organisatie. In juni vorig jaar is tegen hem 26 jaar en vijf maanden cel geëist.

Gewaarschuwd

El Aissaoui maakte in mei 2022 in een interview met Het Parool bekend dat hij politie, Openbaar Ministerie en mensen persoonlijk heeft gewaarschuwd voor een dreigingen uit de onderwereld. Hij zegt bijvoorbeeld alarm te hebben geslagen over een dodelijke dreiging op de in 2019 doodgeschoten advocaat Derk Wiersum.

El Aissaoui is vanuit detentie bezig om een stichting op te zetten die als doel heeft jongeren uit het criminele milieu te houden.