Verdachte martelcontainers stond eerder terecht voor twee moordzaken

De 43-jarige Rotterdamse crimineel William Jan “Billy” H., een van de negen verdachten in de zaak van de Brabantse “martelcontainers”, was eerder verdachte in twee opmerkelijke moordzaken uit 1999 en 2008. Die laatste moord op Remco van der Torre (foto) is een van de bekendste Rotterdamse coldcasezaken. Dat schrijft De Telegraaf.

EncroChat

H. is een van negen verdachten in de strafzaak van de “martelcontainers”, die in juni bij Wouwse Plantage zijn gevonden. De verdachten werden getraceerd nadat de politie maandenlang naar onderlinge gesprekken mee had kunnen luisteren door het kraken van de chatdienst EncroChat.

Spoorloos

Op 10 september 2008 kreeg Remco van der Torre bezoek van William Jan H. en Irwin W. alias “Pinas”. Van der Torre werd voor het laatst gezien in de wijk Zevenkamp in Rotterdam. Sindsdien is niets meer van hem vernomen. Hij verdween in een gehuurde zwarte Volkswagen Golf.

Partij wiet

Het verhaal gaat dat het slachtoffer de hand had weten te leggen op een partij wiet en via via bij Billy en Pinas terecht was gekomen, maar als keukenverkoper eigenlijk helemaal thuis was in het criminele milieu. Wat zich precies naast de verdwijning heeft afgespeeld in Van der Torre’s appartement is niet helemaal duidelijk, behalve dat zijn bloed in de woning werd gevonden en was geprobeerd om in de woning brand te stichten. Billy en Pinas werden uiteindelijk wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken en de zaak is tot op heden onopgelost.

Moordzaak Nieuw-Zeeland

William Jan H. was daarnaast verdachte in de moordzaak op Terri “Tricky” Robert King (31) in Nieuw-Zeeland (april 1999). De destijds 23-jarige H. was met King (een kennis uit het xtc-milieu) een gebergte opgelopen in het Tararua Range-park. Uiteindelijk keerde alleen H. (die in Nieuw-Zeeland ook actief was als model) terug. King was spoorloos verdwenen. Pas een maand later vond de politie het lichaam van de door zijn hoofd geschoten King. H. werd een half jaar later opgepakt als verdachte, maar kwam later vrij wegens gebrek aan bewijs.