Rechtbank: bewijs tegen verdachten martelcontainers schiet tekort (UPDATE)

Roger “Piet Costa” P. zit niet meer vast voor betrokkenheid bij de “martelcontainers”, die bij Wouwse Plantage zijn gevonden. Dinsdag besloot de rechtbank in Amsterdam dat er voor zijn – vermeende – tweede man ook te weinig bewijs is voor betrokkenheid hierbij om hem langer vast te houden. Dat heeft zijn advocaat, Tony Boersma, aan Crimesite bevestigd. De twee blijven overigens nog wel in voorlopige hechtenis: P. voor betrokkenheid bij twee cocaïnetransporten en M. voor lidmaatschap van een criminele organisatie.

Criminele organisatie

M. blijft nog wel zeker drie maanden in voorlopige hechtenis op verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie. De Rotterdammer Hassan M. (39) werd eerder deze maand aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de containers, samen met Roger “Piet Costa” P. (49), die al vast zat. De hechtenis van Piet Costa voor de containers werd al eerder geschorst omdat er kennelijk te weinig bewijs voor is.

Er zit voor de martelcontainers nog wel een handvol andere verdachten vast. Ze zijn verdacht van het voorbereiden van liquidatie of andere geweldsmidrijven.

Slempo

Volgens de recherche zou Roger P. in (ontsleutelde) EncroChat-berichten onder de nickname “Luxury Balloon” hebben gecommuniceerd met de bouwers van het martelcomplex. Verdachte Robin van O. uit Utrecht zou daaraan leiding hebben gegeven. Zijn bijnaam was volgens de recherche “Slempo”. Er zit ook nog een Bulgaar in voorlopige hechtenis: Nikolay D.

Roger P. is met vijf anderen verdacht van het organiseren van twee drugstransporten die in december 2015 en juni 2016 zijn gepakt. Hoewel de recherche denkt dat Hassan M. één van de directe handlangers is van Roger P. zit deze nu niet vast voor cocaïnesmokkel.