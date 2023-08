‘Verdachte marteling Antwerpen opgepakt in Hongarije’

Connect on Linked in

In Hongarije is een 24-jarige verdachte opgepakt die in een pakhuis in Antwerpen betrokken zou zijn geweest bij het afhakken van een of meerdere vingers van een ontvoerde Nederlander. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Deze Henry W. verdween eind februari in Eindhoven en werd later zwaargewond aangetroffen in België.

‘Dief’

In zijn voorhoofd was het woord ‘dief’ gekerfd, zo schreef De Telegraaf eerder. De verdachte is een Rwandees. Hij is gearresteerd in een appartement in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.

Henry W. is op woensdagavond 22 februari van dit jaar ontvoerd. W. komt uit de buurt van Nijmegen. Op een parallelweg vlak bij het Van der Valk-hotel in Eindhoven werd hij in een auto getrokken.

W. wordt verantwoordelijk gehouden voor de diefstal van 15 kilo cocaïne.

Na de rip deden de eigenaren van de cocaïne zich voor als kopers, waarna de afspraak met W. tot stand kwam.

Poppel

De volgende dag is W. net over de grens bij Lage Mierde, in het Belgische Poppel, op straat gevonden.

W. werd direct na de ontvoering in Eindhoven in de wagen al mishandeld en in een pakhuis in Antwerpen besproeid met een giftige vloeistof. Daarna is hij met een mes toegetakeld en werden meerdere vingers afgesneden.

Vier verdachten vast

Op een mobiele telefoon die op de plaats delict in Antwerpen was achtergelaten staan beelden van de marteling.

Er zijn nu vier verdachten gearresteerd in het onderzoek van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen in de zaak, een van hen is een man uit Suriname. De andere zijn een 23-jarige Nederlander uit Lommel, en een 20-jarige Nederlander uit Mol. De politie voerde in Mol ook een huiszoeking uit bij een vierde verdachte, maar die werd niet aangetroffen.

K.O.T.S.

De blokken cocaïne zouden het stempel K.O.T.S. hebben gehad, dat stempel wordt gebruikt door Bolle Jos Leijdekkers, zo schreef De Telegraaf eerder. Naar Leijdekkers wordt internationaal gezocht.