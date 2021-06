Verdachte megatransporten cocaïne opgepakt in Engeland (VIDEO)

Print This Post

In Londen is woensdag een man gearresteerd die werd gezocht voor zijn vermeende betrokkenheid bij de import van meerdere tonnen cocaïne uit Zuid-Amerika naar Duitsland. De politie denkt dat hij jarenlang een belangrijke rol speelde in een Albaans-Duitse cocaïne-netwerk.

De 44-jarige man werd aangehouden door een arrestatieteam van de National Crime Agency op een adres in Woolwich, Zuidoost-Londen. Het Bundeskriminalamt in Duitsland had een Europees arrestatiebevel tegen de man uitgevaardigd.

Om welke transporten het precies gaat is niet bekend gemaakt. In internationaal politie-onderzoek is de laatste jaren duidelijk geworden dat grote coke-netwerken in toenemende mate transporten naar zowel Antwerpen, Rotterdam als Hamburg op touw zetten.

In Nederland zit momenteel een verdachte vast die volgens justitie betrokken was bij de vangst van een recordhoeveelheid cocaïne in Antwerpen en Hamburg.

In de video is te horen hoe een Britse agent de man de cautie geeft, dat wil zeggen dat hij het recht heeft te zwijgen: