‘Verdachte moord Goedhart mishandeld in Spaanse gevangenis’

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Volgens zijn advocaat is een Nederlandse verdachte van de moord op Shaquille Goedhart (foto) in een Spaanse gevangenis mishandeld. Badr K. (33) is één van de drie verdachten tegen wie het Openbaar Ministerie deze week 25 jaar cel eiste voor die moord. Het Parool schrijft dat volgens K.’s advocaat Denise Wiedeman haar cliënt dagelijks medicijnen moet slikken, na een zware mishandeling.

Naasten

Ze zei ook dat naasten van K. worden bedreigd vanwege de beschuldigingen dat K. in Nederland en in Spanje bij huurmoorden betrokken was. Van wie die bedreigingen afkomstig zijn zei de advocaat niet.

K. wordt verdacht van medeplegen van de moord op Shaquille Goedhart op 2 mei 2019 in Amsterdam-Zuidoost.

K. zit in Spanje vast op verdenking van betrokkenheid bij een andere liquidatie.

Vrijspraak

De advocaten van de drie verdachten hebben vrijdag vrijspraak van betrokkenheid bij de onderwereldmoord op Goedhart gevraagd.

Goedhart is door twee daders doodgeschoten.

Volgens Wiedeman lijkt geen van de drie verdachten bij de moord betrokken te zijn geweest en hebben anderen Goedhart neergeschoten, vanwege een conflict om drugs of geld.

De advocaat vindt dat de locatiegegevens die haar cliënt zouden koppelen aan de plaats van de moord niet waterdicht zijn en dat de signalementen die getuigen van de daders gaven niet op de verdachten passen.