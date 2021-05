‘Verdachte moord op Volendamse bodybuildster onder invloed van coke’

Connect on Linked in

De 34-jarige verdachte die is aangehouden voor de dood van de Volendamse Eva Veerman, was onder invloed van cocaïne. Het gaat om de vriend van het slachtoffer. Drugsgebruik van de verdachte was tijdens de relatie van de twee al vaker oorzaak van onenigheid. NHNieuws heeft een reconstructie gemaakt van de fatale gebeurtenissen op basis van een geluidsopname.

In de audio-opname vertelt een familielid van Eva Veerman wat er volgens hem is gebeurd.

‘Ze slaapt nog’

Volgens het familielid was Veerman zaterdagavond bij haar ouders gaan eten omdat haar vriend onder invloed was van cocaïne. Nadat ze later ’s avond terug was gegaan naar haar huis konden haar ouders geen contact meer met haar krijgen. Ook de volgende ochtend reageerde Veerman niet op whatsappjes of voicemailberichten van familieleden. Ze zochten daarop contact met de vriend, maar deze wimpelde de familie steeds af. ‘Ja, ze slaapt nog. Ik ben ook net wakker.’ En later: ‘Ze staat nu onder de douche.’

‘De lafaard’

Toen de ouders van Veerman later die zondagochtend naar haar woning gingen werd er niet open gedaan. Opgeroepen hulpdiensten forceerden tenslotte de deur van het huis. Daar vonden ze het overleden slachtoffer op de bank. ‘Toen J. doorhad dat Eva’s vader en moeder voor de deur stonden, heeft ‘ie zijn polsen doorgesneden. Daarom leeft hij nog. De lafaard.’ aldus het familielid op de geluidsopname.

‘Ruige rand’

Tegenover NHNieuws bevestigt de familie van de verdachte dat hij vaker cocaïne gebruikte. ‘J. is een lieve jongen. Maar we wisten allemaal dat ‘ie af en toe te veel snuift. Hij heeft altijd een (te) ruige rand gehad. Maar dit, dit had niemand zien aankomen.’