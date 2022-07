‘Verdachte moord Peter R. de Vries leefde als een kluizenaar in Spanje’ (VIDEO)

Print This Post

De 26-jarige Nederlander die vorige week in Barcelona werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Peter R. de Vries, leefde in Spanje als een kluizenaar die zijn woning amper verliet. Volgens de Spaanse politie kregen andere mensen de opdracht om hem eten en boodschappen te brengen. Ook wisselde hij geregeld van adres om te voorkomen dat hij werd ontdekt. De verdachte is inmiddels overgeleverd aan Nederland.

De Spaanse Nationale Politie meldt dat een speciaal arrestatieteam, de Special Operations Group, per vliegtuig naar Spanje is afgereisd vanwege het ‘zeer gevaarlijke karakter van de verdachte’ en de ‘strenge veiligheidsmaatregelen van de onderzochte persoon’.

Nederlandse agenten

Twee Nederlandse agenten van de Nationale Politie reisden vanuit Nederland naar Barcelona om deel te nemen aan de arrestatie en de daaropvolgende huiszoeking van de verdachte. De 26-jarige Nederlander werd opgepakt in een pand waarin een apotheek gevestigd is. Het politieonderzoek naar de moord op een van de verdachten van de moord op Peter R. de Vries in Spanje begon toen de Spaanse autoriteiten een verzoek ontvingen van de Nederlandse politie om deze voortvluchtige verdachte te lokaliseren.

Overgeleverd

Ten slotte reisde een Task Force bestaande uit leden van verschillende eenheden van de Nederlandse Nationale Politie naar Barcelona om de 26-jarige verdachte over te dragen en hem voor te dragen aan de Nederlandse autoriteiten. Op onderstaande video van de Spaanse politie is te zien dat de verdachte onder zware politiebewaking in een vliegtuig wordt geëscorteerd.

Gelijktijdig werden binnen dezelfde internationale politieoperatie nog twee verdachten aangehouden in Nederland en op Curaçao. In Nederland werd Krystian M. (27) in zijn cel aangehouden. Op Curaçao werd een 27-jarige man gearresteerd.