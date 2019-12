‘Verdachte moorden Brunssummerheide ontoerekeningsvatbaar’ (UPDATE)

Connect on Linked in

De van drie moorden verdachte Hagenaar Thijs H. is volgens deskundigen van het Pieter Baan Centrum in Utrecht volledig ontoerekeningsvatbaar. Dat is dinsdagochtend duidelijk geworden op een voorbereidende zitting van de rechtbank in Maastricht.

Psychose

Op een zitting in augustus heeft H. bekend drie moorden te hebben gepleegd. H. verklaarde dat hij handelde toen hij in een psychose was. Voor alle drie de feiten concluderen de deskundigen dat H. niet toerekeningsvatbaar was op het moment dat hij die pleegde. Begin mei werd een vrouw doodgestoken in de Scheveningse Bosjes. Drie dagen later werden de lichamen van een man en een vrouw gevonden op de Brunssummerheide bij Heerlen. Ook zij waren door messteken om het leven gekomen.

Depressief

Op de zitting in Maastricht is H. zelf aanwezig. Volgens zijn advocaat Serge Weening is H. momenteel erg depressief en heeft hij moeite met vragen beantwoorden op de druk bezochte zitting, waar ook nabestaanden aanwezig zijn. Het zou makkelijker zijn om zonder publiek bij de rechter-commissaris vragen te beantwoorden.

Het Openbaar Ministerie wil Thijs H. nadere vragen stellen om na te gaan of het mogelijk is dat hij psychose simuleerde.