Verdachte opgepakt in onderzoek naar dode man in centrum Amsterdam

De identiteit van de man die woensdag in de vroege ochtend dood aan het Singel in Amsterdam werd aangetroffen is vastgesteld. Het is een 22-jarige man uit Engeland. De politie zegt ook een verdachte te hebben aangehouden.

De nabestaanden van het slachtoffer zijn over zijn overlijden geïnformeerd. De politie heeft een 22-jarige man uit België aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van het slachtoffer. Deze verdachte is vrijdagmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft beslist dat de man in bewaring wordt gesteld voor de duur van veertien dagen.

Hoe het slachtoffer om het leven is gebracht brengt de politie niet naar buiten. Wel is duidelijk dat hij een aanzienlijke hoeveelheid bloed heeft verloren.

Jas met bloed

Het onderzoeksteam roept nog steeds mensen op zich bij de politie te melden als zij iets gezien of gehoord hebben dat met dit geweldsincident te maken kan hebben. Specifiek is het rechercheteam op zoek naar een heren(winter)jas waar bloed op zou kunnen zitten en een zwarte cross-over tas (zie foto).

Uit onderzoek is gebleken dat in ieder geval de zwarte tas in de vroege ochtend van woensdag 1 juni op het Stationsplein heeft gelegen.